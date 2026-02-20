Россиян предупредили о штрафах за стирку по ночам

«Некоторые люди включают стиральные машины после 11 часов вечера ради экономии электричества. Однако при отжиме такая техника может выдавать шум около 70 децибел, что явно выше лимитов СанПиН. Также машины издают вибрацию, которая идет по стенам и трубам. Даже за закрытой дверью в ванной техника может мешать соседям снизу. Это касается и просмотра фильмов или спортивных матчей. За такой шум в Москве могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей, а в Петербурге — до пяти тысяч рублей. Если в регионе нет своих индивидуальных правил, то по статье 6.4 КоАП РФ штраф для граждан может составить до одной тысячи рублей», — рассказал он порталу NEWS.ru.