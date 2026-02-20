В Чувашии умер ученый-энергетик Года Нудельман

ЧЕБОКСАРЫ, 20 февраля. /ТАСС/. Ученый и инженер Года Нудельман, который был одним из основателей чебоксарской школы релейной защиты, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.
«Ушел из жизни выдающийся ученый-энергетик Года Семенович Нудельман. Человек-легенда, стоявший у истоков создания чебоксарской школы релейной защиты, он посвятил развитию энергетики Чувашии и России более 60 лет», — написал Черкесов, выразив соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам ученого.
По его словам, многие изобретения Нудельмана в области релейной защиты и автоматики внедрены в серийное производство на Чебоксарском электроаппаратном заводе и других предприятиях страны. Также он внес вклад в воспитание нового поколения инженеров-энергетиков, в том числе на базе Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. «Много лет передавая знания студентам, создал надежный кадровый потенциал для отечественной энергетики», — отметил спикер Госсовета Чувашии.
«АБС электро», с компаниями которого также была связана многолетняя деятельность ученого, в своем Telegram-канале сообщило, что Нудельман написал более 230 научных публикаций, ему принадлежит свыше 110 авторских свидетельств и патентов. «Оборудование, созданное при его непосредственном участии, работает и обеспечивает бесперебойное функционирование энергетической системы нашей страны», — говорится в сообщении.
Года Нудельман родился 6 мая 1938 года в Житомире. С отличием окончил кафедру электрических станций Новочеркасского политехнического института. В 1960 году в числе лучших выпускников был направлен на электроаппаратный завод в Чувашию, впоследствии оставшись в республике и связав с ней свою жизнь. Награжден медалями орденов «За заслуги перед Отечеством ll степени» и «За заслуги перед Чувашской Республикой», является заслуженным изобретателем РСФСР.