В Чувашии умер ученый-энергетик Года Нудельман

Года Нудельман родился 6 мая 1938 года в Житомире. С отличием окончил кафедру электрических станций Новочеркасского политехнического института. В 1960 году в числе лучших выпускников был направлен на электроаппаратный завод в Чувашию, впоследствии оставшись в республике и связав с ней свою жизнь. Награжден медалями орденов «За заслуги перед Отечеством ll степени» и «За заслуги перед Чувашской Республикой», является заслуженным изобретателем РСФСР.