Петербуржцам напомнили о штрафах за проход по тоннелю дамбы

В дирекции уточнили, что за данное правонарушение пешехода могут наказать предупреждением или штрафом в размере 500 рублей, если нарушение ПДД не привело к вреду здоровью или помехам в движении. Штрафы могут составлять 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей, если возникли помехи для водителей или пострадавшие.