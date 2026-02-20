Ричмонд
Петербуржцам напомнили о штрафах за проход по тоннелю дамбы

В дирекции уточнили, что за данное правонарушение пешехода могут наказать предупреждением или штрафом в размере 500 рублей.

Источник: Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений

Попытка перейти через тоннель судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга пешком может привести к уголовному делу. Об этом сообщили в дирекции КЗС 20 февраля.

«В последнее время участились попытки граждан пешком пройти через автодорожный тоннель судопропускного сооружения. Напоминаем: тоннель является частью скоростной автомагистрали А-118 (КАД СПб). В соответствии с пунктом 16.1 ПДД, запрещено движение пешеходов по проезжей части автомагистрали,» — отметили в ведомстве.

В дирекции уточнили, что за данное правонарушение пешехода могут наказать предупреждением или штрафом в размере 500 рублей, если нарушение ПДД не привело к вреду здоровью или помехам в движении. Штрафы могут составлять 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей, если возникли помехи для водителей или пострадавшие.

Кроме того, в особых случаях пешеход может столкнуться с гражданской или уголовной ответственностью, что может привести к ограничению свободы, возмещению ущерба, принудительным работам, аресту или лишению свободы.

«Все попытки пройти через тоннель пешком будут немедленно пресекаться сотрудниками службы охраны и полиции,» — предупредили в КЗС.