В Уфе заработал первый в России «умный» пешеходный переход с нейросетью

В столице Башкирии запустили интеллектуальный пешеходный переход, основанный на нейросетевой видеоаналитике, сообщили в мэрии.
Система одной из первых в стране использует смарт-камеры для распознавания людей, переходящих дорогу. Светофор установлен на улице Советской рядом со зданием Госсобрания.
При обнаружении пешеходов автоматически включаются звуковое оповещение, предупреждающие сигналы для водителей и дополнительная подсветка «зебры». Это повышает безопасность в тёмное время суток и в условиях плохой видимости.