В Уфе заработал первый в России «умный» пешеходный переход с нейросетью

сообщили в мэрии.

Источник: Город Уфа

В столице Башкирии запустили интеллектуальный пешеходный переход, основанный на нейросетевой видеоаналитике, сообщили в мэрии.

Система одной из первых в стране использует смарт-камеры для распознавания людей, переходящих дорогу. Светофор установлен на улице Советской рядом со зданием Госсобрания.

При обнаружении пешеходов автоматически включаются звуковое оповещение, предупреждающие сигналы для водителей и дополнительная подсветка «зебры». Это повышает безопасность в тёмное время суток и в условиях плохой видимости.