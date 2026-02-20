Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст назвал арест имущества при небольших долгах недопустимым

Чуйченко назвал арест имущества у граждан за долг в несколько тысяч недопустимым.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко назвал недопустимыми случаи, когда при долге в несколько тысяч рублей у должника арестовывают имущество на миллионы.

В пятницу Чуйченко посетил заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов России, на котором обсудили итоги работы службы в 2025 году. Как сообщается в официальном канале Минюста на платформе Max, министр уделил особое внимание необходимости соблюдения принципа соотносимости объёма требований взыскателя и принимаемых мер принудительного исполнения.

«Недопустимы случаи, когда при долге в несколько тысяч рублей у должника арестовывается имущество на десятки миллионов либо наложенными запретами полностью парализуется его деятельность», — приводятся в сообщении слова министра.

Для системного решения этого вопроса Минюст России уже подготовил законопроект о соразмерности долга и принимаемых судебными приставами мер. Его цель — создание справедливых условий исполнительного производства, обеспечивающих как законные интересы кредиторов, так и защиту прав граждан при обращении взыскания на их имущество, добавили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Биография Константина Чуйченко
Глава Минюста, член Совбеза, госсоветник и экс-вице-премьер — Константин Чуйченко руководил Аппаратом правительства, он также известен многолетней службой в органах власти. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше