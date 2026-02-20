Минюст назвал арест имущества при небольших долгах недопустимым

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко назвал недопустимыми случаи, когда при долге в несколько тысяч рублей у должника арестовывают имущество на миллионы.
В пятницу Чуйченко посетил заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов России, на котором обсудили итоги работы службы в 2025 году. Как сообщается в официальном канале Минюста на платформе Max, министр уделил особое внимание необходимости соблюдения принципа соотносимости объёма требований взыскателя и принимаемых мер принудительного исполнения.
«Недопустимы случаи, когда при долге в несколько тысяч рублей у должника арестовывается имущество на десятки миллионов либо наложенными запретами полностью парализуется его деятельность», — приводятся в сообщении слова министра.
Для системного решения этого вопроса Минюст России уже подготовил законопроект о соразмерности долга и принимаемых судебными приставами мер. Его цель — создание справедливых условий исполнительного производства, обеспечивающих как законные интересы кредиторов, так и защиту прав граждан при обращении взыскания на их имущество, добавили в ведомстве.