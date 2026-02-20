Минюст назвал арест имущества при небольших долгах недопустимым

Для системного решения этого вопроса Минюст России уже подготовил законопроект о соразмерности долга и принимаемых судебными приставами мер. Его цель — создание справедливых условий исполнительного производства, обеспечивающих как законные интересы кредиторов, так и защиту прав граждан при обращении взыскания на их имущество, добавили в ведомстве.