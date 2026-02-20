Ричмонд
Рейсы из Омска задержали из-за снегопада в Москве 20 февраля

Самолеты в столицу, Казань и Петербург отправились с опозданием до трех часов.

Источник: Комсомольская правда

Утром 20 февраля в омском аэропорту скорректировали время вылета большинства рейсов. Время ожидания для пассажиров составило от 20 минут до трех часов. Самые продолжительные задержки зафиксировали на направлениях в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Максимально от графика отстал рейс «Аэрофлота» в столицу: время вылета лайнера перенесли с 08:05 на 11:00. Рейс в Казань отправился в 09:17 вместо 06:45. Неудобства терпели пассажиры семи самолетов по причине позднего прибытия воздушных судов в Омск.

К корректировкам расписания привели сложные погодные условия. Так, в Москве накануне прошел сильный снегопад.

Ранее мы сообщили, что омичи смогут летать в Улан-Удэ без пересадок.

