Рейсы из Омска задержали из-за снегопада в Москве 20 февраля

Утром 20 февраля в омском аэропорту скорректировали время вылета большинства рейсов. Время ожидания для пассажиров составило от 20 минут до трех часов. Самые продолжительные задержки зафиксировали на направлениях в Москву, Санкт-Петербург и Казань.