Памятник участникам спецоперации откроют в Татарстане в 2026 году

Об этом рассказал глава республики Рустам Минниханов.

Источник: Комсомольская правда

Памятник участникам спецоперации откроют в Татарстане в 2026 году, объявленному в республике Годом воинской и трудовой доблести. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитетов, посвященных текущему и прошлому тематическому годам.

«Важный вопрос — строительство памятника участникам специальной военной операции. Необходимо открыть его в рамках тематического года», — сказал Рустам Минниханов на заседании, прошедшем в Казанском высшем танковом командном училище.

Кроме того, глава Татарстана отметил, что посвященные Году защитника Отечества мероприятия были значимыми и важными для жителей республики. Поэтому важно организовать в Год воинской и трудовой доблести не менее яркие и красивые события.

«Перед нами стоит важнейшая задача — в полном объеме реализовать план мероприятий, посвященный Году воинской и трудовой доблести. Каждая памятная дата календаря дней воинской славы России должна находить отражение в нашей работе», — подчеркнул Рустам Минниханов.

