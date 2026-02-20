Ричмонд
Академия Долиной заработала 14 миллионов рублей в 2025 году

Газета.ru: музыкальная академия Ларисы Долиной в 2025 году заработала 14 млн руб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Музыкальная академия певицы Ларисы Долиной в 2025 году заработала 14 миллионов рублей, выяснила «Газета.ru».

«За год академия заработала 14 миллионов рублей, из них чистая прибыль — 11 миллионов рублей. На данный момент долги за компанией не числятся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2024 года Долина зарегистрировала компанию ООО «Музкульт» и открыла школу для вокалистов, композиторов, инструменталистов и звукорежиссеров. Подчеркивается, что сама певица учредителем не числится, хотя на сайте указана как лицо организации, а вот ее дочери Ангелине принадлежит 50% акций.