Названа самая популярная книга у мужчин

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Самой популярной книгой у мужчин стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», среди фаворитов также «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Книжный сервис КИОН Строки, входящий в состав холдинга ON Медиа, составил список самых популярных у мужчин книг.
«Возглавил его (список — ред.) роман “Мастер и Маргарита” Михаила Булгакова. Также среди фаворитов два бестселлера Ребекки Яррос (“Железное пламя” и “Четвертое крыло”), “Атлант расправил плечи” от Айн Рэнд, “Граф Монте-Кристо”, русская классика (“Братья Карамазовы”, “Тихий Дон” и др.)», — говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что в топ также вошли произведения Фрэнка Герберта «Дюна», Джорджа Оруэла «1984», повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине», а также нон-фикшн «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари.
