Умер 39-летний солист группы Shortparis Николай Комягин

А в 2010 году он переехал в Санкт-Петербург вместе с музыкантами Александром Иониным и Павлом Лесниковым. Там в 2012 году была основана группа Shortparis, к которой присоединился музыкант Данила Холодков. В 2013 году коллектив выпустил дебютный альбом «Дочери» с песнями на английском и французском языках. Он состоял из двух частей: «Сторона А — это диалог с Жаком Брелем, Милен Фармер и так далее. Сторона B — это болезненный Прокофьев, дерганый и более диссонирующий, как в интервалах, так и с остальной русской сценой», — объяснял Комягин «Афише». И добавлял, что ~группа называет себя аудиотеатром и тяготеет к «древнегреческим театральным мистериям, к эстетике совмещения поэтического, музыкального и философского направлений, что отражается на живых выступлениях»~.