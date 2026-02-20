В Москве снизилось число нарушений за безбилетный проезд

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Число нарушений за безбилетный проезд в Москве снизилось после увеличения штрафов, в январе 2026 года их стало на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество штрафов за неправомерное использование карты москвича уменьшилось на 50%, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«За январь 2026 года на 50% снизилось количество штрафов за неправомерное использование карты москвича в сравнении с тем же периодом прошлого года. Также на 15% сократилось число штрафов за безбилетный проезд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что изменение размеров штрафов в столице доказало свою эффективность.
В декабре 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении штрафов за безбилетный проезд в городском транспорте до пяти тысяч рублей. Безбилетный проезд, в том числе неправомерное использование льготной персонифицированной карты для проезда, в наземном транспорте общего пользования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей.