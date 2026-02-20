В Москве снизилось число нарушений за безбилетный проезд

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Число нарушений за безбилетный проезд в Москве снизилось после увеличения штрафов, в январе 2026 года их стало на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество штрафов за неправомерное использование карты москвича уменьшилось на 50%, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.