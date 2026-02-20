В ГД предложили установить потолок цен на такси

«Было бы справедливым, если бы компании, чья деятельность связана с такси, в рамках своей социальной миссии установили потолок роста тарифов при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях. Например, максимум 50−70%. А еще фиксированный тариф на такие случаи для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц», — сказал Чернышов в беседе с РИА новости.