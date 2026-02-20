В ГД предложили установить потолок цен на такси

Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что цены на такси в некоторых районах Москвы утром в пятницу выросли в 2−3 раза на фоне продолжающегося второй день снегопада.
«Было бы справедливым, если бы компании, чья деятельность связана с такси, в рамках своей социальной миссии установили потолок роста тарифов при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях. Например, максимум 50−70%. А еще фиксированный тариф на такие случаи для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц», — сказал Чернышов в беседе с РИА новости.
Чернышов уверен, что крупный бизнес в России сможет компенсировать водителям недополученный заработок и при этом выстроить систему так, чтобы такие заказы ими не отклонялись.
«Мы все всё понимаем про рыночные механизмы ценообразования, особенно в условиях, когда агрегаторов такси не так много. Человек ищет, где лучше, любая компания — где выгоднее», — уточнил вице-спикер.
По его словам, когда случается практически «погодное ЧС», компаниям «не лишним» будет вспоминать и про свою социальную ответственность, и про тех, кто дает им «работать и зарабатывать», то есть о пассажирах.
«Кажется, у нас есть новая народная примета: если за окном дождь или снег — готовься заплатить за поездку в такси минимум в полтора раза дороже, чем планировал», — отметил политик.