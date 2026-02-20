Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили установить потолок цен на такси

РИА Новости: в ГД предложили установить потолок цен на такси при непогоде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить потолок цен на такси и фиксированный тариф для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях.

Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что цены на такси в некоторых районах Москвы утром в пятницу выросли в 2−3 раза на фоне продолжающегося второй день снегопада.

«Было бы справедливым, если бы компании, чья деятельность связана с такси, в рамках своей социальной миссии установили потолок роста тарифов при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях. Например, максимум 50−70%. А еще фиксированный тариф на такие случаи для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц», — сказал Чернышов в беседе с РИА новости.

Чернышов уверен, что крупный бизнес в России сможет компенсировать водителям недополученный заработок и при этом выстроить систему так, чтобы такие заказы ими не отклонялись.

«Мы все всё понимаем про рыночные механизмы ценообразования, особенно в условиях, когда агрегаторов такси не так много. Человек ищет, где лучше, любая компания — где выгоднее», — уточнил вице-спикер.

По его словам, когда случается практически «погодное ЧС», компаниям «не лишним» будет вспоминать и про свою социальную ответственность, и про тех, кто дает им «работать и зарабатывать», то есть о пассажирах.

«Кажется, у нас есть новая народная примета: если за окном дождь или снег — готовься заплатить за поездку в такси минимум в полтора раза дороже, чем планировал», — отметил политик.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше