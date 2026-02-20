Ричмонд
В текущем году в Крыму планируют собрать до 250 тонн лимонов

В этом году будет получен первый промышленный урожай.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в Крыму намерены собрать около 250 тонн лимонов, заявил Тимур Абдукахаров, организатор проекта и финалист конкурса «Лидеры АПК», в эфире «Радио Крым».

На территории лимонария посадили свыше 4,5 тысяч лимонных деревьев на площади в три гектара. Ожидается, что в текущем сезоне эти посадки дадут первый промышленный урожай.

Планируемая урожайность составляет около 50 тонн с гектара. В благоприятных условиях три гектара могут дать 200−250 тонн лимонов.

При этом хозяйство в дальнейшем планирует увеличить площади до шести гектаров. Сейчас в Крыму около 10 крупных производителей лимонов. Большинство хозяйств выращивают до 250 деревьев.