Суд закрыл на два месяца пыльный и грязный бар на Некрасова

В туалет для персонала не пускали — его просто не было. Повара мыли руки где придется. Посудомоечных машин не хватало, поэтому грязные тарелки стояли вперемешку с чистыми. На фруктах и молоке не было ни этикеток, ни дат изготовления. Разделочные доски оказались немаркированными: для мяса, рыбы или хлеба — угадать было невозможно.