Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд закрыл на два месяца пыльный и грязный бар на Некрасова

На кухне тоже творился хаос: на продуктах не было дат изготовления, а посудомоечных машин не хватало.

Дзержинский районный суд приостановил на 60 суток работу бара на улице Некрасова. Проверка прошла ночью 7 февраля и выявила множество нарушений, в частности грязь.

В туалет для персонала не пускали — его просто не было. Повара мыли руки где придется. Посудомоечных машин не хватало, поэтому грязные тарелки стояли вперемешку с чистыми. На фруктах и молоке не было ни этикеток, ни дат изготовления. Разделочные доски оказались немаркированными: для мяса, рыбы или хлеба — угадать было невозможно.

— Вентиляция в заведении не работала, а уборку, судя по пыли и мусору, давно не делали. Часть сотрудников вышла на смену без медкнижек. На складе никто не следил за температурой и влажностью — продукты хранили как попало, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов.

В суде представитель компании вину не признал и заявил, что проверку провели с нарушениями. Он показал фотографии, на которых часть недостатков уже исправили, и просил не закрывать бар.