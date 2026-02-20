Суд закрыл на два месяца пыльный и грязный бар на Некрасова

Дзержинский районный суд приостановил на 60 суток работу бара на улице Некрасова. Проверка прошла ночью 7 февраля и выявила множество нарушений, в частности грязь.
В туалет для персонала не пускали — его просто не было. Повара мыли руки где придется. Посудомоечных машин не хватало, поэтому грязные тарелки стояли вперемешку с чистыми. На фруктах и молоке не было ни этикеток, ни дат изготовления. Разделочные доски оказались немаркированными: для мяса, рыбы или хлеба — угадать было невозможно.
— Вентиляция в заведении не работала, а уборку, судя по пыли и мусору, давно не делали. Часть сотрудников вышла на смену без медкнижек. На складе никто не следил за температурой и влажностью — продукты хранили как попало, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов.
В суде представитель компании вину не признал и заявил, что проверку провели с нарушениями. Он показал фотографии, на которых часть недостатков уже исправили, и просил не закрывать бар.