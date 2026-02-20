На улицы Ростова весной выйдут 90 новых автобусов

До конца апреля в Ростов-на-Дону ожидается поставка 90 автобусов на сумму 2,4 млрд рублей. В рамках лизингового контракта поставку осуществляет СберЛизинг. Ожидается, что новый подвижной состав выйдет на городские маршруты в мае 2026 года. В рамках поставки предусмотрены 20 автобусов особо большого класса («гармошки») вместимостью до 155 пассажиров и 70 автобусов на метане, рассчитанных на 90 человек. Вся техника соответствует современным требованиям по комфорту и экологичности: низкопольные салоны оборудованы кондиционерами, системами видеонаблюдения и автоинформирования, а двигатели отвечают экологическому стандарту не ниже Евро-5. Лизингополучателем выступает муниципальная транспортная компания МУП «Ростовпассажиртранс», которая выполняет около половины пассажирских перевозок в донской столице.
По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, город готовится к масштабному обновлению общественного транспорта и прорабатывает возможность закупки техники по программам льготного лизинга. Это позволит увеличить объемы обновления за счет субсидирования лизинговых платежей из местного бюджета. В ближайшие два года, по оценкам специалистов, Ростову требуется обновить более 200 автобусов. Эта задача призвана повысить качество пассажирских перевозок и заложить основу для долгосрочного развития городской транспортной инфраструктуры, которому уделяет большое внимание Губернатор Ростовской области.
— Обновление общественного транспорта — это важный шаг в развитии городской среды донской столицы, который напрямую влияет на качество жизни более миллиона жителей и гостей города. Для нас большая честь, что финансовая экспертиза банка стала основой для этого масштабного проекта. Мы видим, как синергия наших лизинговых и банковских продуктов позволяет муниципалитету решать инфраструктурные задачи на самых выгодных условиях. Особенно ценно, что новые автобусы не только комфортные, но и экологичные — это вносит вклад в сохранение природы нашего региона, — рассказал управляющий Ростовским отделением банка Константин Бугрим.
Как рассказала директор Управления по работе с госсектором АО «Сбербанк Лизинг» Ирина Лютцкова, компания готова участвовать в подобных проектах и поддерживать инициативы города, используя финансовые и продуктовые решения банка. Модернизация автобусного парка существенно повысит качество перевозок и улучшит транспортную инфраструктуру. Благодаря общим усилиям жизнь горожан станет более безопасной и комфортной.