На улицы Ростова весной выйдут 90 новых автобусов

До конца апреля в Ростов-на-Дону ожидается поставка 90 автобусов на сумму 2,4 млрд рублей. В рамках лизингового контракта поставку осуществляет СберЛизинг. Ожидается, что новый подвижной состав выйдет на городские маршруты в мае 2026 года. В рамках поставки предусмотрены 20 автобусов особо большого класса («гармошки») вместимостью до 155 пассажиров и 70 автобусов на метане, рассчитанных на 90 человек. Вся техника соответствует современным требованиям по комфорту и экологичности: низкопольные салоны оборудованы кондиционерами, системами видеонаблюдения и автоинформирования, а двигатели отвечают экологическому стандарту не ниже Евро-5. Лизингополучателем выступает муниципальная транспортная компания МУП «Ростовпассажиртранс», которая выполняет около половины пассажирских перевозок в донской столице.