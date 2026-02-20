СМИ: США в 2025—2026 годы сократят помощь Украине в 44 раза

Об этом сообщает издание AzerNEWS со ссылкой на Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA). О предполагаемых масштабах сокращения якобы говорится в опубликованном 19 февраля докладе, который был совместно подготовлен для конгресса генеральными инспекторами Пентагона, представителями Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.
Согласно документу, с 2022 по 2024 год США выделили на программы военной и финансовой помощи Украине 183,58 млрд долларов. Последний крупный пакет на сумму 60,78 млрд долларов конгресс одобрил в апреле 2024 года. С тех пор финансирование стало «относительно ограниченным», утверждают авторы доклада.
Эти цифры свидетельствуют о резком — в 44 раза — сокращении поддержки Украины со стороны США в 2025—2026 годы по сравнению с пиковыми годами конфликта, подчеркивает AzerNEWS.
Также в документе говорится, что с начала конфликта на Украине в 2022 году конгресс одобрил помощь Киеву на сумму 187,8 млрд долларов: из этой суммы 64,5 млрд долларов уже выделены, но еще не израсходованы.
Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что военная помощь США Украине в 2025 году рухнула на 99% и европейским странам пришлось восполнять этот пробел, увеличив военную помощь на 67%, а финансовую — на 59%. Тем не менее общая военная поддержка Киева в 2025 году снизилась на 13% по сравнению со средним годовым показателем в 2022—2024 годы.