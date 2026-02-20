СМИ: США в 2025—2026 годы сократят помощь Украине в 44 раза

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что военная помощь США Украине в 2025 году рухнула на 99% и европейским странам пришлось восполнять этот пробел, увеличив военную помощь на 67%, а финансовую — на 59%. Тем не менее общая военная поддержка Киева в 2025 году снизилась на 13% по сравнению со средним годовым показателем в 2022—2024 годы.