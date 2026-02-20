Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожники обновят участки трасс из Минска в направлении городов-спутников

Участки автомагистралей из столицы в сторону Гродно, Молодечно и Дзержинска станут приоритетными для проведения ремонтных работ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Дорожные службы в скором времени приступят к обновлению участков автотрасс из столицы в направлении городов-спутников, сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

«В ближайшее время намечено обновить участки дорог Р-28 Минск — Молодечно, М-6 Минск — Гродно, Р-1 Минск — Дзержинск», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы будут проводиться в рамках планового капитального ремонта и реконструкции республиканских автомагистралей, цель которого — обеспечить быстрое и комфортное сообщение Минска с ближайшими городами.

Кроме того, к концу 2026 года планируется сделать усовершенствованное дорожное покрытие на всех кратчайших маршрутах от райцентров к агрогородкам.

Параллельно будет меняться система пассажирских перевозок. По планам, для 80% маршрутов между Минском и городами-спутниками время в пути должно составлять не более 30 минут.