Дорожники обновят участки трасс из Минска в направлении городов-спутников

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Дорожные службы в скором времени приступят к обновлению участков автотрасс из столицы в направлении городов-спутников, сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.
«В ближайшее время намечено обновить участки дорог Р-28 Минск — Молодечно, М-6 Минск — Гродно, Р-1 Минск — Дзержинск», — говорится в сообщении.
Уточняется, что работы будут проводиться в рамках планового капитального ремонта и реконструкции республиканских автомагистралей, цель которого — обеспечить быстрое и комфортное сообщение Минска с ближайшими городами.
Кроме того, к концу 2026 года планируется сделать усовершенствованное дорожное покрытие на всех кратчайших маршрутах от райцентров к агрогородкам.
Параллельно будет меняться система пассажирских перевозок. По планам, для 80% маршрутов между Минском и городами-спутниками время в пути должно составлять не более 30 минут.