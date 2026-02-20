Несколько судов выставили на продажу в Ростовской области

В Ростовской области на продажу были выставлены нефтеналивной танкер «Палфлот-4» и сухогруз типа «Волга». Характеристики судов опубликовали на портале с бесплатными объявлениями в январе 2026 года. Продали водный транспорт или нет к этому моменту, неизвестно, но объявления все еще доступны для интернет-пользователей.