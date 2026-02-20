Несколько судов выставили на продажу в Ростовской области

В Ростовской области на продажу были выставлены нефтеналивной танкер «Палфлот-4» и сухогруз типа «Волга». Характеристики судов опубликовали на портале с бесплатными объявлениями в январе 2026 года. Продали водный транспорт или нет к этому моменту, неизвестно, но объявления все еще доступны для интернет-пользователей.
Стоимость нефтеналивного танкера — 20 млн рублей. По информации продавца, указанный водный транспорт предназначен для перевозки свeтлыx нeфтeпpодуктов I-III клаccoв, в том числе этилирoваннoгo бензина.
Длина танкера — около 108 метров, а ширина — примерно 15 метров. Габаритная высота — 13 метров. Когда судно загружено, его осадка составляет 2,5 метра, без груза этот показатель — 1,63 метра. Скорость — 19 км/ч. Автономность — 15 суток. На борту предусмотрено 13 мест для экипажа. Объявление, опубликованное 24 января, набрало уже более 15 тысяч просмотров.
Сухогруз типа «Волга» (пpоeкт 19611) ввели в эксплуатацию в 1993 ггоду. Цена не указана. Продавец сообщает, что корабль находится в отличном состоянии после капитального пятилетнего ремонта. Износ основных узлов минимальный. Документы свежие, имущество не находится в залоге или в кредитных обязательствах.
Длина сухогруза — около 117 метров, ширина — 16,4 метра, высота борта — 6,7 метра. Судно имеет три трюма, приспособленных для перевозки насыпных грузов, контейнеров и генеральных грузов. Объявление о продаже сухогруза к этмоу моменту собрало почти 3 тысячи просмотров.
Напомним, ранее на том же портале было опубликовано объявление о продаже бывшего военного корабля — большого гидрографического катера (БГК ПР-1896).
