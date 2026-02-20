Дятлова рассказала, как власти мониторят состояние города во время оттепели

Первый такой источник — камеры «Безопасного города», к которым имеют доступ должностные лица администрации, предприятий «Чистота» и «Гидротехник». «Чтобы оперативно выстраивать нашу работу, не нужно ездить по улицам города (хотя у нас работают и обходчики). Это очень хорошо помогает выявлять проблемные точки и оптимально определять движение мобильных бригад, чтобы наиболее эффективно использовать и технику, и людей, которые есть в нашем распоряжении», — отметила сити-менеджер.