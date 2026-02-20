Опрос показал, как россияне планируют провести 23 февраля

«Большинство россиян (61%) собираются провести 23 февраля дома с семьей и друзьями, 12% выберут встречи вне дома, 9% отправятся в кино, 7% — на концерты. Для большинства россиян этот праздник — время отдыха с музыкой, книгой или фильмом», — говорится в сообщении.