Опрос показал, как россияне планируют провести 23 февраля

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Более 60% россиян собираются провести День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, дома с семьей и друзьями, свидетельствуют результаты исследования холдинга ON Медиа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
«Большинство россиян (61%) собираются провести 23 февраля дома с семьей и друзьями, 12% выберут встречи вне дома, 9% отправятся в кино, 7% — на концерты. Для большинства россиян этот праздник — время отдыха с музыкой, книгой или фильмом», — говорится в сообщении.
Аналитики также выяснили, что 23 февраля занимает значимое место среди главных праздников страны: главной патриотической датой его назвали 25% респондентов, а среди россиян старше 55 лет доля еще выше — 29%.
Исследование провел холдинг среди более 900 жителей городов России с населением свыше 100 тысяч человек старше 18 лет.