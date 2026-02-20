Bloomberg: страны Балтии объявили тендер на возведение 600 подземных военных бункеров вдоль границы с РФ

В статье говорится, что тендер на возведение бункеров, каждый из которых может вместить около 15 человек, был объявлен в сотрудничестве с соседней Латвией. Эстония, Латвия и Литва планируют создать масштабную систему траншей для укрепления своих границ с Россией и Белоруссией протяженностью более 1000 километров.
Он уточнил, что процесс закупок займет около месяца, а поставка бункеров запланирована на конец 2027 года. Стоимость нескольких уже установленных бункеров, по словам Розина, составляет около 50 000 евро за каждый.
Хотя страны Балтии убеждают других членов НАТО в том, что Россия останется угрозой для Европы, даже если будет заключено мирное соглашение по Украине, их же собственные разведывательные службы, как отмечает Bloomberg, признают, что нет никаких явных признаков того, что Москва готовится к конфликту с НАТО.
Тем не менее за последние годы три «прифронтовые» страны более чем удвоили свои расходы на оборону, принимают у себя крупные зарубежные военные контингенты Канады, Германии и Великобритании, а также увеличили закупки систем обороны американского производства, включая ракетные установки HIMARS.