Bloomberg: страны Балтии объявили тендер на возведение 600 подземных военных бункеров вдоль границы с РФ

Эстония объявила тендер на строительство 600 подземных военных бункеров вдоль границы с Россией для защиты восточного фланга НАТО от потенциальных угроз, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Hendrik Tali/ECDI
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что тендер на возведение бункеров, каждый из которых может вместить около 15 человек, был объявлен в сотрудничестве с соседней Латвией. Эстония, Латвия и Литва планируют создать масштабную систему траншей для укрепления своих границ с Россией и Белоруссией протяженностью более 1000 километров.

По словам Крисмара Розина, сотрудника пресс-службы Эстонского центра оборонных инвестиций, первоначально бункеры будут использоваться для складирования колючей проволоки и бетонных заграждений, которые могут быть использованы для замедления вторжения танков и войск противника.

Он уточнил, что процесс закупок займет около месяца, а поставка бункеров запланирована на конец 2027 года. Стоимость нескольких уже установленных бункеров, по словам Розина, составляет около 50 000 евро за каждый.

Хотя страны Балтии убеждают других членов НАТО в том, что Россия останется угрозой для Европы, даже если будет заключено мирное соглашение по Украине, их же собственные разведывательные службы, как отмечает Bloomberg, признают, что нет никаких явных признаков того, что Москва готовится к конфликту с НАТО.

Тем не менее за последние годы три «прифронтовые» страны более чем удвоили свои расходы на оборону, принимают у себя крупные зарубежные военные контингенты Канады, Германии и Великобритании, а также увеличили закупки систем обороны американского производства, включая ракетные установки HIMARS.

