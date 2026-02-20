Bloomberg: страны Балтии объявили тендер на возведение 600 подземных военных бункеров вдоль границы с РФ

Хотя страны Балтии убеждают других членов НАТО в том, что Россия останется угрозой для Европы, даже если будет заключено мирное соглашение по Украине, их же собственные разведывательные службы, как отмечает Bloomberg, признают, что нет никаких явных признаков того, что Москва готовится к конфликту с НАТО.