Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Оттепель придет в Москву 27 и 28 февраля и в первые три дня марта, воздух в это время может прогреться до трех градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Ранее Шувалов рассказал РИА Новости, что потепление придет в Москву в День защитника Отечества и сохранится до конца февраля.
«Очень бы хотелось. И есть признаки того, что 27−28 февраля, а также первая трехдневка марта, будут с положительными температурами в дневные часы. От одного до трех градусов тепла», — отметил Шувалов.