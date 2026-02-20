Ричмонд
Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

Шувалов: оттепель придет в Москву к концу февраля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Оттепель придет в Москву 27 и 28 февраля и в первые три дня марта, воздух в это время может прогреться до трех градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее Шувалов рассказал РИА Новости, что потепление придет в Москву в День защитника Отечества и сохранится до конца февраля.

«Очень бы хотелось. И есть признаки того, что 27−28 февраля, а также первая трехдневка марта, будут с положительными температурами в дневные часы. От одного до трех градусов тепла», — отметил Шувалов.