Чиновников заставляют заняться отловом бездомных собак под Волгоградом

Нарушения законодательства в сфере обращения с бездомными животными выявила Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.

Источник: Аргументы и факты

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в регионе нарушения законодательства в сфере обращения с бездомными животными.

В ходе проверки выяснилось, что ряд муниципалитетов не организовали должным образом мероприятия по отлову и содержанию собак, оставшихся без владельцев. Природоохранный прокурор внес представления главам администраций.

Где именно отмечены нарушения и кто из глав не справляется с отловом бродячих псов, в сообщении пресс-службы прокуратуры не уточняется. Однако на днях стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения безнадзорных собак на жительницу Волгограда.