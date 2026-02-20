Чиновников заставляют заняться отловом бездомных собак под Волгоградом

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в регионе нарушения законодательства в сфере обращения с бездомными животными.
В ходе проверки выяснилось, что ряд муниципалитетов не организовали должным образом мероприятия по отлову и содержанию собак, оставшихся без владельцев. Природоохранный прокурор внес представления главам администраций.
Где именно отмечены нарушения и кто из глав не справляется с отловом бродячих псов, в сообщении пресс-службы прокуратуры не уточняется. Однако на днях стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения безнадзорных собак на жительницу Волгограда.