Чиновников заставляют заняться отловом бездомных собак под Волгоградом

Где именно отмечены нарушения и кто из глав не справляется с отловом бродячих псов, в сообщении пресс-службы прокуратуры не уточняется. Однако на днях стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения безнадзорных собак на жительницу Волгограда.