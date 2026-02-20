Омичи могут попасть на уловки мошенников с праздничными скидками

Перед 23 февраля и 8 марта мошенники готовят и реализуют «праздничные» схемы обмана. Омичи, как и остальные россияне, могут стать жертвами аферистов, поверив в якобы выгодные предложения. Об особенных уловках преступников рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Часто мошенники используют названия крупных сетевых магазинов, маркетплейсов, цветочных салонов. Типичная схема выглядит так: человеку поступает звонок якобы от сотрудника службы доставки известного ретейлера. Незнакомец сообщает о срочной доставке, проблеме с заказом или ошибочном оформлении, просит продиктовать код из СМС или пароль из сообщения.
«Мошенники пытаются получить доступ к чужим аккаунтам или имитируют его для создания психологического эффекта. Также в предпраздничный период фиксируется рост фишинговых рассылок, поддельных интернет-магазинов с “праздничными скидками”. Активизируются массовые рассылки о выигрыше в несуществующих акциях крупных компаний. Цель преступников — получить персональные данные и реквизиты карт граждан либо заставить оплатить комиссию за получение товара, приза и так далее», — говорится в сообщении.
Чтобы избежать финансовых потерь, омичам не следует переходить по ссылкам из сомнительных сообщений. Нельзя никому передавать коды из СМС и данные карт. Необходимо пользоваться только официальными приложениями банков и госсервисов. Всю информацию о праздничных акциях важно проверять на официальных онлайн-платформах компаний.
