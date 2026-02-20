В Петербурге неплательщик алиментов спрятался в ящике раскладного дивана

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, задолжавший более 300 тысяч рублей алиментов на содержание своей дочери, спрятался от судебных приставов в ящике раскладного дивана, в итоге он отправлен под административный арест, сообщила пресс-служба городского главка ФССП.
По данным ведомства, 39-летний житель Калининского района год не платил алименты на содержание своей семилетней дочери, задолжав более 300 тысяч рублей. Судебный пристав составил в отношении неплательщика административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей).
Во время следующего визита в квартиру должника к сотруднику УФССП присоединилась взыскательница алиментов. Сначала их встретил посторонний мужчина, однако при осмотре жилья судебный пристав пришел к выводу, что неплательщик находится дома.
«Проверив помещение, уже перед выходом сотрудник решил заглянуть в раскладной диван, в котором скорчившись в неудобной позе затаился должник. Со словами “Сдаюсь, сдаюсь!” мужчина выбрался на поверхность», — рассказали в пресс-службе городского главка ФССП.
В результате суд назначил неплательщику 10 суток административного ареста, добавили в ведомстве.