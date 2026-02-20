В Петербурге неплательщик алиментов спрятался в ящике раскладного дивана

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, задолжавший более 300 тысяч рублей алиментов на содержание своей дочери, спрятался от судебных приставов в ящике раскладного дивана, в итоге он отправлен под административный арест, сообщила пресс-служба городского главка ФССП.