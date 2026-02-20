С 7 марта запустят авиарейсы из Иркутска на китайский остров Хайнань

С 7 марта 2026 года из Иркутска запустят авиарейсы на китайский остров Хайнань. Самолеты будут регулярно летать в аэропорт города Санья три раза в неделю.
— Вылет из столицы Приангарья запланирован по понедельникам, четвергам и субботам, обратный рейс — по вторникам, пятницам и воскресеньям, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе авиакомпании.
Рейсы без пересадок будут осуществляться на самолетах Airbus A320, предлагающих два класса обслуживания: эконом и бизнес. Продажа билетов уже открыта.
