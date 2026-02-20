Книги о спецоперации не должны быть популистскими, заявил Степашин

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Книги о специальной военной операции не должны быть лживыми, популистскими и отталкивать читателей, заявил бывший премьер-министр РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
«Я думаю мы очень активно и серьезно должны подойти к литературе о специальной военной операции. Она не должна быть лживой, популистской и отталкивать людей», — отметил Степашин в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Бывший премьер РФ подчеркнул, что книги о событиях СВО должны быть такими, чтобы они тронули за душу, и, по его мнению, у российских авторов это получается. Он напомнил, что о спецоперации пишут известные отечественные писатели, среди которых Захар Прилепин и Дмитрий Филиппов, ставшие лауреатами Национальной литературной премии «Слово».