Книги о спецоперации не должны быть популистскими, заявил Степашин

Степашин: книги о СВО не должны быть популистскими и отталкивать читателей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Книги о специальной военной операции не должны быть лживыми, популистскими и отталкивать читателей, заявил бывший премьер-министр РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Я думаю мы очень активно и серьезно должны подойти к литературе о специальной военной операции. Она не должна быть лживой, популистской и отталкивать людей», — отметил Степашин в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Бывший премьер РФ подчеркнул, что книги о событиях СВО должны быть такими, чтобы они тронули за душу, и, по его мнению, у российских авторов это получается. Он напомнил, что о спецоперации пишут известные отечественные писатели, среди которых Захар Прилепин и Дмитрий Филиппов, ставшие лауреатами Национальной литературной премии «Слово».

