В Москве 23 февраля не будут проводить салют

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества 23 февраля проводиться не будет, при этом состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные государственному празднику, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«В столице в День защитника Отечества проведение праздничного салюта не планируется. При этом в Москве состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные государственному празднику. В учреждениях культуры, образовательных организациях и на городских площадках запланированы мероприятия патриотической и просветительской направленности», — говорится в сообщении.
На сайте мэра и правительства Москвы отмечается, что городские службы будут работать в штатном режиме. В местах проведения мероприятий будут обеспечены необходимые меры по поддержанию общественного порядка и комфортного пребывания посетителей.
«Москвичам и гостям столицы рекомендуется соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах, учитывать погодные условия и следовать указаниям организаторов при посещении массовых мероприятий», — добавляется в сообщении.