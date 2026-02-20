Губернатор Кобзев: из провалившегося под лед УАЗа на Байкале спасся один человек

«Когда автомобиль уходит под лед, внешним давлением воды все двери сжимаются. Надо ждать, пока оно выровняется и машина заполнится водой: только тогда можно открыть двери. В данном случае это означает, что авто уже глубоко уйдет под воду. Либо, не дожидаясь, можно разбить стекла. Но тогда есть риск, что автомобиль перевернется, и люди будут зажаты. Если даже кто-то выбирается из машины после провала под лед, дальше найти полынью бывает очень сложно. Выжить в такой момент — это практически чудо», — пояснил Киселев.