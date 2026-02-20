Открытки и поздравления с Днем защитника Отечества для родственников, друзей, коллег и партнеров

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Традиционно в праздник чествуют военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и всех, кто стоит на страже безопасности страны. Но в широком смысле 23 февраля считается днем всех мужчин независимо от того, служили они в армии или нет. Ко Дню защитника Отечества «Газета.Ru» подготовила красочные открытки и теплые пожелания, которыми можно поздравить родных и близких в мессенджерах или социальных сетях.