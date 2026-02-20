В Ростове ввод частного парка на берегу реки Дон отложили до 2028 года

В Ростове-на-Дону открытие частного парка «Мельник» вновь отложили, но этот раз до 2028 года. Соответствующую информацию озвучил инвестор на заседании совета по инвестициям, сообщает «Панорама Ростова-на-Дону».
Оказалось, для реализации второго этапа проекта требуется помощь города.
— Здание мукомольного завода попадает под ограничения первой зоны Речного фасада, согласно которому при проведении реконструкции нужно снести половину здания, чтобы оно проходило по высоте, — пояснил основатель парка.
На создание новой зоны отдыха инвестор планирует потратить около 1,5 млрд рублей. Глава донской столицы Александр Скрябин поручил проработать механизм сопровождения для подобных инвестпроектов.
Добавим, до этого парк собирались открыть летом 2023 года, но не сделали этого из-за обновления концепции общественного пространства. Потом площадку собирались открыть в мае 2024 года, а затем — весной 2025 года.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.