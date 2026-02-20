Суд обязал власти Седельниковского района найти УК для семи «бесхозных» домов

Реагируя на бездействие властей, прокуратура внесла представление главе Седельниковского района. Поскольку меры со стороны администрации так и не были приняты, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о понуждении муниципалитета к исполнению закона. Суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав чиновников провести конкурсы и определить управляющие организации для всех семи домов.