Суд обязал власти Седельниковского района найти УК для семи «бесхозных» домов

Восстановления жилищных прав добилась прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Седельниковского района провела проверку исполнения жилищного законодательства в деятельности местной администрации. Выяснилось, что на территории муниципалитета сложилась парадоксальная ситуация: в районном поселке Седельниково семь многоквартирных домов годами оставались без УК.

Как установила прокуратура, местные чиновники на протяжении трех лет не проводили конкурсы по выбору управляющей компании, что фактически оставило жильцов один на один с проблемами содержания общедомового имущества.

Реагируя на бездействие властей, прокуратура внесла представление главе Седельниковского района. Поскольку меры со стороны администрации так и не были приняты, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о понуждении муниципалитета к исполнению закона. Суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав чиновников провести конкурсы и определить управляющие организации для всех семи домов.

Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.

