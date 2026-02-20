В кино вышел фильм «Король и Шут. Навсегда» по мотивам песен группы

Так выглядит эволюция экстравагантной формулы «2-в-1», которую пару лет тому назад представил сериал «Король и Шут»: относительно традиционный байопик о взлетах и падениях музыкантов в нем соседствовал с гротескным фэнтези, оживлявшим чудны́х персонажей их песен. На бумаге все смотрелось заманчиво, однако реализация этого приема была далека от идеала: хотя две истории рифмовал общий лейтмотив, бо́льшую часть времени не покидало ощущение, будто чей-то невидимый пульт все время переключает туда-обратно два канала, где показывают разные шоу с одними и теми же артистами. Впрочем, нестандартное решение полностью оправдывало себя в пронзительном финале. Настоящий Горшенев умирал, а сказочный продолжал жить в собственном мире, что в некотором роде воплощало волю самого Горшка. ~Он так и говорил: «Я, например, хочу верить в то, что когда я умру, я буду жить в своих рассказах, которые я написал при жизни. Которые написал Андрюха»~.