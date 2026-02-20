Мошенники стали похищать личные данные пользователей сайтов знакомств

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мошенники стали похищать личные данные молодых людей через сайты знакомств после перехода по ссылке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«На сайте знакомств под видом девушек злоумышленники общаются с юношами из разных городов России и отправляют ссылку якобы на свои фотографии. Перейдя по ней, жертва видит уведомление, которое предлагает согласиться с условиями использования сайта, после чего начинается передача личных данных с телефона. Отменить это действие невозможно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что затем молодым людям начинают звонить мошенники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждают, что личные данные попали в руки «вражеских спецслужб», которые якобы собираются использовать эту информацию и геолокацию для планирования диверсий.
«Запугивая, неизвестные вынуждают подписать соглашение о выполнении нескольких поручений для помощи в поимке преступников или в расследовании. В основном это получение денежных средств от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. Последним заданием может стать поджог служебных автомобилей или зданий», — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что по факту подобных правонарушений следователи могут возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, а также 30 и 167 Уголовного кодекса РФ.
«Если вы оказались в подобной ситуации — не выполняйте никаких указаний незнакомцев, которые общаются с вами по телефону или в мессенджере. Незамедлительно сообщите о происходящем в полицию. Правоохранительные органы во всем разберутся, помогут вам выйти из-под психологического давления и прекратить манипуляции злоумышленников, а также примут меры для их задержания. Помните: представители официальных ведомств и организаций не будут запугивать или просить совершить противоправные действия», — заключила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.