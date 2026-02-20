Мошенники стали похищать личные данные пользователей сайтов знакомств

«Если вы оказались в подобной ситуации — не выполняйте никаких указаний незнакомцев, которые общаются с вами по телефону или в мессенджере. Незамедлительно сообщите о происходящем в полицию. Правоохранительные органы во всем разберутся, помогут вам выйти из-под психологического давления и прекратить манипуляции злоумышленников, а также примут меры для их задержания. Помните: представители официальных ведомств и организаций не будут запугивать или просить совершить противоправные действия», — заключила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.