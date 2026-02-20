Подавился конфетой и чуть не задохнулся: В Краснодаре врачи скорой спасли ребенка

В Краснодаре в ночь с 19 на 20 февраля 2026 года сотрудники скорой помощи оперативно отреагировали на экстренный вызов к ребенку. Малыш подавился конфетой, она застряла у него в горле и затрудняла дыхание.
Медики прибыли на 9-ю Тихую улицу в 2:50 ночи. Ему оказали первую помощь и забрали в медучреждение для обследования.
«Когда подъезжали к больнице, ребенок уже чувствовал себя хорошо, спокойно», — рассказала мама ребенка.
Пост с благодарностью появился в соцсетях Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Мама ребенка отметила не только работу фельдшеров, но диспетчера и водителя скорой, благодаря которым помощь прибыла без задержек.
«Скорая моментально приехала», — отметила она.
В стрессовом состоянии женщина не узнала имен спасителей, но надеется, что они увидят ее благодарность.