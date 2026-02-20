Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA) заблокировало реализацию крупной партии кондитерских изделий, которые могли нанести вред здоровью потребителей. В ходе проверки выяснилось, что при производстве печенья использовали некачественное пальмовое масло с опасным содержанием химического загрязнителя 3-MCPD.
Инспекторы вовремя перехватили партию общим весом более 2439 килограммов, поэтому опасные сладости не успели попасть на прилавки магазинов. Весь объем продукции по решению ведомства направили на переработку в корма для животных под строгим надзором специалистов.
Самого производителя привлекли к административной ответственности и обязали ужесточить контроль за качеством закупаемого сырья.
Вещество 3-MCPD относится к опасным технологическим загрязнителям, которые образуются при высокотемпературной очистке растительных масел и крайне медленно выводятся из организма. Согласно медицинским исследованиям, систематическое употребление продуктов с его избытком наносит основной удар по почкам, вызывая серьезные патологии их тканей, и негативно влияет на мужскую репродуктивную систему.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
У правящей в Молдове партии ПАС есть свой Карфаген — Советский Союз: Он давно разрушен, но фантомные боли до сих пор не дают покоя нынешней власти.
Угрызения совести не мучают активистов ПАС или в партию отбирают именно по такому принципу — полное отсутствие совести и моральных терзаний? (далее…).
Вся Молдова в стрессе и депрессии: Жители страны не могут спать по ночам, думая о заоблачных тарифах и ценах на продукты — в итоге народ подсаживается на антидепрессанты, которые сравнимы с наркотиками.
В Кишинёве, да и по всей Молдове, разгуливают тысячи неадекватных людей, совершающих преступления разной тяжести (далее…).
В Кишиневе стая бродячих собак напала на девушку: Пострадавшую срочно доставили в больницу.
По словам очевидцев, девушка возвращалась домой, когда на неё набросились около десяти бездомных собак (далее…).