Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве высота снежного покрова достигла рекорда за 72 года наблюдений

РИА Новости: в Москве высота снежного покрова достигла 80 см.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 80 сантиметров.

«Метеорологической обсерваторией МГУ отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений. В центре Москвы на станции Балчуг она оказалась лишь ненамного ниже и составила 77 сантиметров», — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаил Локощенко.

По его словам, до сегодняшнего дня абсолютный рекорд в 77 сантиметров был установлен 26 марта 2013 года.

Коммунальщики всю ночь устраняли последствия небывалого снегопада, накрывшего Москву в четверг.

— В уборке задействовали весь парк спецтехники, а также максимальное число сотрудников экстренных служб и крупных инженерных компаний.

— Городские службы продолжают непрерывно следить за состоянием улиц и дорог.

— Ночью и утром проезжую часть и пешеходные зоны, особенно подходы к остановкам и станциям метро, чистили по мере увеличения осадков, их также обработали противогололедными средствами.

— Руководители предприятий Комплекса городского хозяйства, аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов дежурят круглосуточно.

— На МКАД и в ТиНАО работают тягачи и тяжелые автокраны для оказания помощи водителям большегрузов.

— В отчистке ж/д путей задействовали технику на комбинированном ходу: она может передвигаться как по железной, так и по автодороге.

— Сегодня коммунальщики начали очищать от снега и наледи кровли многоквартирных домов, фасады, водосборные желоба и водостоки.

— В столичных аэропортах отменили 16 рейсов, один самолет ушел на запасной аэродром.

— Снежная погода сохранится в Москве еще как минимум пять дней.

За минувшие сутки в столице выпало около 64% месячной нормы осадков. Это максимальный показатель за 56 лет. Циклон «Валли» принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, климатический лимит за февраль уже практически исчерпан. При этом в День защитника Отечества в городе ожидается новый мощный снегопад.