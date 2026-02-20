В Москве высота снежного покрова достигла рекорда за 72 года наблюдений

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 80 сантиметров.
«Метеорологической обсерваторией МГУ отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений. В центре Москвы на станции Балчуг она оказалась лишь ненамного ниже и составила 77 сантиметров», — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаил Локощенко.
По его словам, до сегодняшнего дня абсолютный рекорд в 77 сантиметров был установлен 26 марта 2013 года.
Коммунальщики всю ночь устраняли последствия небывалого снегопада, накрывшего Москву в четверг.
— В уборке задействовали весь парк спецтехники, а также максимальное число сотрудников экстренных служб и крупных инженерных компаний.
— Городские службы продолжают непрерывно следить за состоянием улиц и дорог.
— Ночью и утром проезжую часть и пешеходные зоны, особенно подходы к остановкам и станциям метро, чистили по мере увеличения осадков, их также обработали противогололедными средствами.
— Руководители предприятий Комплекса городского хозяйства, аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов дежурят круглосуточно.
— На МКАД и в ТиНАО работают тягачи и тяжелые автокраны для оказания помощи водителям большегрузов.
— В отчистке ж/д путей задействовали технику на комбинированном ходу: она может передвигаться как по железной, так и по автодороге.
— Сегодня коммунальщики начали очищать от снега и наледи кровли многоквартирных домов, фасады, водосборные желоба и водостоки.
— В столичных аэропортах отменили 16 рейсов, один самолет ушел на запасной аэродром.
— Снежная погода сохранится в Москве еще как минимум пять дней.
За минувшие сутки в столице выпало около 64% месячной нормы осадков. Это максимальный показатель за 56 лет. Циклон «Валли» принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.
Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, климатический лимит за февраль уже практически исчерпан. При этом в День защитника Отечества в городе ожидается новый мощный снегопад.