В Уфе запустили интеллектуальный пешеходный переход с видеоаналитикой

Система основана на видеоаналитике: умные камеры распознают человека или группу людей, которые собираются перейти дорогу. Как только пешеходы приближаются к «зебре», автоматически включается комплекс мер безопасности. Звуковое оповещение напоминает людям о правилах безопасного перехода, а водители получают предупредительные сигналы. Кроме того, включается дополнительная подсветка пешеходного перехода, что особенно важно в темное время суток и в условиях плохой видимости.