В Уфе запустили интеллектуальный пешеходный переход с видеоаналитикой

В администрации Уфы рассказали об инновационном проекте, который одним из первых появился в России. Речь идет об интеллектуальном пешеходном переходе, где безопасность обеспечивают не только разметка и знаки, но и современные технологии.
Система основана на видеоаналитике: умные камеры распознают человека или группу людей, которые собираются перейти дорогу. Как только пешеходы приближаются к «зебре», автоматически включается комплекс мер безопасности. Звуковое оповещение напоминает людям о правилах безопасного перехода, а водители получают предупредительные сигналы. Кроме того, включается дополнительная подсветка пешеходного перехода, что особенно важно в темное время суток и в условиях плохой видимости.
Благодаря такому подходу пешеходы становятся заметнее, а водители вовремя узнают о возможной опасности. Это помогает снизить риск аварий и защитить всех участников движения. Проект реализовали совместно с МБУ «Уфагорсвет», объединив опыт городских служб освещения и передовые технологии видеоаналитики.
