В Ростовской области обновят парк сельхозтехники

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор компании «Росагролизинг» Павел Косов обсудили системную модернизацию парка сельхозтехники в регионе. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщает «Городской репортер».
За время сотрудничества с компанией донские аграрии получили 7488 единиц техники. С начала 2026 года заявки оформили на 29 единиц техники общей стоимостью 206,4 млн рублей. Одну машину уже передали заказчику.
Кроме того, лизинговая компания запускает программу по созданию сети машинно-технологических компаний. Новая мера поможет фермерам сокращать потери урожая и повышать энергоэффективность.
