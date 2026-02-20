Власти Калининграда прокомментировали платежи за отопление «на полпенсии»

Елена Дятлова ответила сразу всем: «С конца предыдущего года у нас наблюдается аномально низкая температура воздуха, в связи с чем жители многоквартирных домов получают квитанции с увеличенной платой за услугу отопления. Это не связано с увеличением тарифа. Тариф на тепловую энергию повышался с 1 июля 2025 года на 12,6%. С 1 января 2026 года была произведена индексация тарифа на 1,7% в связи с повышением ставки НДС».