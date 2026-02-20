В России рассчитали параметры для новых видов аккумуляторов метана

Наиболее перспективным способом хранения метана считается его адсорбционное аккумулирование. В порах специального вещества — адсорбента молекулы метана притягиваются к их стенкам. В таких порах адсорбированный газ уплотняется до плотности, близкой к плотности жидкости. Это позволяет запасать большое количество газа, не используя компрессоры высокого давления и не охлаждая газ до криогенных температур. Проблему представляет самонагрев адсорбента при закачке газа, так как при адсорбции происходит выделение теплоты. При расходовании газа происходит, наоборот, охлаждение. Эти изменения температурного режима необходимо было тщательно рассчитать.