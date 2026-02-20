Сотни водителей оказались в снежном плену на трассах в областях Улытау и Абай

Как сообщили 20 февраля 2026 года в пресс-службе МВД РК, в области Улытау из-за дождя со снегом на автодороге остановились более 30 грузовиков. На помощь водителям пришли сотрудники патрульной полиции, которые обеспечили их горячим чаем и питанием.
Неблагоприятная погодная обстановка также зафиксирована в области Абай. В условиях гололеда на трассе Омбы — Майкапшагай временно ограничили движение.
«Для предотвращения заторов было организовано разовое открытие дороги. В результате под сопровождением полиции 169 автомобилей, из них 24 — грузовые, были безопасно доставлены на территорию Копектинского района», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Полицейские напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила поведения в сложных погодных условиях.
Ранее сообщалось, что на автодороге республиканского значения Омск — Майкапшагай произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На 867-м километре трассы, в районе села Салкын-Тобе, произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Chevrolet Cobalt.