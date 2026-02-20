Сотни водителей оказались в снежном плену на трассах в областях Улытау и Абай

Как сообщили 20 февраля 2026 года в пресс-службе МВД РК, в области Улытау из-за дождя со снегом на автодороге остановились более 30 грузовиков. На помощь водителям пришли сотрудники патрульной полиции, которые обеспечили их горячим чаем и питанием.