Беспрозванных рассказал о расчистке рек в Калининградской области

По его словам, в этом году начнут приводить в порядок реку Товарную в Калининграде и Гурьевском районе, а также два участка Верхнего озера в Калининграде, реку Стоговку-Железнодорожную в Правдинском районе и участок Деймы в Полесске возле замка Лабиау.