Беспрозванных рассказал о расчистке рек в Калининградской области

В Калининградской области в этом году расчистят несколько рек. О планах в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.
По его словам, в этом году начнут приводить в порядок реку Товарную в Калининграде и Гурьевском районе, а также два участка Верхнего озера в Калининграде, реку Стоговку-Железнодорожную в Правдинском районе и участок Деймы в Полесске возле замка Лабиау.
Губернатор отметил, что в Товарной нашли уже 77 незаконных выпусков, приступили к их ликвидации. Впереди — очистка русла от отложений и завалов.
Работы проводят по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Власти также готовят проекты по расчистке рек Мамоновка, Витушка, Корневка и ручья Парковый. Также в планах — Майская, Свобода, Правда и ручей Воздушный, Гурьевка и Граевка и др.