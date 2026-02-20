Ричмонд
Беспрозванных рассказал о расчистке рек в Калининградской области

У региональных властей большие планы на нынешний год.

В Калининградской области в этом году расчистят несколько рек. О планах в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

По его словам, в этом году начнут приводить в порядок реку Товарную в Калининграде и Гурьевском районе, а также два участка Верхнего озера в Калининграде, реку Стоговку-Железнодорожную в Правдинском районе и участок Деймы в Полесске возле замка Лабиау.

Губернатор отметил, что в Товарной нашли уже 77 незаконных выпусков, приступили к их ликвидации. Впереди — очистка русла от отложений и завалов.

Работы проводят по нацпроекту «Экологическое благополучие».

Власти также готовят проекты по расчистке рек Мамоновка, Витушка, Корневка и ручья Парковый. Также в планах — Майская, Свобода, Правда и ручей Воздушный, Гурьевка и Граевка и др.