В Ростовской области рассчитали размер средних номинальных зарплат до 2042 года

К 2042 году среднемесячная номинальная начисленная зараборная плата в Ростовской области должна составлять больше 200 тысяч рублей. Об этом можно судить по долгосрочному прогнозу социально-экономического развития региона, опубликованному на портале правовой информации.
Предварительную оценку отразили в двух вариантах — консервативном и базовом.
Так, в рамках первого варианта по итогам 2026 года средняя номинальная начисленная зарплата на Дону должна составлять 76,1 тысячи рублей. В этом случае рост оплаты труда будет составлять 7,1% при сравнении с показателем за предыдущий год. В рамках второго варианта средняя сумма номинальной зарплаты должна достигать 76,4 тысячи рублей с ростом в 7,6%.
Затем ожидается ежегодное увеличение зарплат. В 2042 году по консервативному варианту средняя сумма прогнозируется в размере 211 тысяч рублей, по базовому — 241,1 тысячи рублей.
