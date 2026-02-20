В Ростовской области рассчитали размер средних номинальных зарплат до 2042 года

Так, в рамках первого варианта по итогам 2026 года средняя номинальная начисленная зарплата на Дону должна составлять 76,1 тысячи рублей. В этом случае рост оплаты труда будет составлять 7,1% при сравнении с показателем за предыдущий год. В рамках второго варианта средняя сумма номинальной зарплаты должна достигать 76,4 тысячи рублей с ростом в 7,6%.