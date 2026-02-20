Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области рассчитали размер средних номинальных зарплат до 2042 года

Средняя номинальная начисленная зарплата на Дону должна быть больше 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

К 2042 году среднемесячная номинальная начисленная зараборная плата в Ростовской области должна составлять больше 200 тысяч рублей. Об этом можно судить по долгосрочному прогнозу социально-экономического развития региона, опубликованному на портале правовой информации.

Предварительную оценку отразили в двух вариантах — консервативном и базовом.

Так, в рамках первого варианта по итогам 2026 года средняя номинальная начисленная зарплата на Дону должна составлять 76,1 тысячи рублей. В этом случае рост оплаты труда будет составлять 7,1% при сравнении с показателем за предыдущий год. В рамках второго варианта средняя сумма номинальной зарплаты должна достигать 76,4 тысячи рублей с ростом в 7,6%.

Затем ожидается ежегодное увеличение зарплат. В 2042 году по консервативному варианту средняя сумма прогнозируется в размере 211 тысяч рублей, по базовому — 241,1 тысячи рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.