Айдар Галимов стал заслуженным работником культуры России

Радий Хабиров вручил государственные награды деятелям науки, культуры и ветеринарии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды. Так, почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено певцу Айдару Галимову, в репертуаре которого около 500 песен.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил лингвист Рахим Мурясов, воспитавший десятки ученых.

Медалью ордена II степени награжден эколог Альберт Мулдашев, полвека проработавший в Уфимском институте биологии и участвовавший в проектах ЮНЕСКО.

Звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» присвоено Ишмурзе Баймурзину, который более 40 лет руководит ветстанцией в Хайбуллинском районе.

