Путин предоставил российское гражданство белорусскому ученому

Путин предоставил гражданство РФ белорусскому ученому Голубову.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ доктора физико-математических наук Александра Голубова.

«Принять в гражданство РФ следующих лиц… Голубов Александр Авраамович, родившийся 1 февраля 1960 году в Белоруссии», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Кроме того, гражданство России предоставлено уроженцам Ливана Абу Захр Хамед Мухиеддино, 1966 года рождения, а также Караме Гассану, 1967 года рождения.