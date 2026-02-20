Путин предоставил российское гражданство белорусскому ученому

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ доктора физико-математических наук Александра Голубова.
«Принять в гражданство РФ следующих лиц… Голубов Александр Авраамович, родившийся 1 февраля 1960 году в Белоруссии», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Кроме того, гражданство России предоставлено уроженцам Ливана Абу Захр Хамед Мухиеддино, 1966 года рождения, а также Караме Гассану, 1967 года рождения.