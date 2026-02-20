Напился и пошел на дело: В Донецке бывший работник склада украл инструменты

В Донецке полицейские задержали 52-летнего местного жителя, которого подозревают в краже инструментов со склада. С заявлением о пропаже в дежурную часть обратился владелец базы. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
Как выяснили правоохранители, мужчина раньше работал на этом складе. В день кражи он находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы попасть в подсобку, дончанина взломал дверь металлическим предметом, который нашел на месте. Добычей вора стали инструменты на общую сумму 6400 рублей. Похищенное он забрал себе.
В итоге было возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
