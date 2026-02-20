На ремонт улицы Ломоносова денег нет, власти намерены просить помощи у правительства области

В Калининграде на капремонт улицы Ломоносова нет денег, городские власти надеются на помощь регионального бюджета. Об этом во время прямой линии 20 февраля рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
— Улица Ломоносова не имеет тротуаров. Мы имеем разрушенную проезжую часть, — констатировала сити-менеджер и сообщила, что проектная документация на ремонт улицы Ломоносова и переулка Ломоносова есть, экспертиза пройдена. А вот сроки реализации объекта не определены.
— Наши планы всегда ограничены бюджетом. Но объект в приоритете, о проблеме знаем. Мы, формируя бюджет на 2026 год, не смогли уложить данный объект в параметры бюджета, — сказала Елена Дятлова.
Городские власти намерены обращаться за финансовой помощью в региональное правительство либо изыскивать муниципальные деньги, формируя бюджет на 2027 год.
Улицы требуют серьезного ремонта и капитальных работ, которые позволят привести в порядок не только проезжую часть, но и оборудовать наконец тротуары.