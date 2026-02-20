Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель Истринского суда ушла с должности после ситуации с Галицкой

РИА Новости: председателя Истринского суда Путынец сняли с поста по заявлению.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Квалификационная коллегия судей (ККС) Московской области сняла Ирину Путынец с должности председателя Истринского суда, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Соответствующее заявление Путынец подала после истории с Алией Галицкой.

Накануне источник сообщил РИА Новости, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов был возмущен историей с самоубийством в изоляторе Алии Галицкой, арест которой санкционировал судья Истринского суда Подмосковья Федор Григорьев. Он написал заявление, и ККС в пятницу отправила его в отставку.

«Квалификационная коллегия судей Московской области удовлетворила заявление Путынец Ирины Александровны о сложении с себя полномочий председателя Истринского суда», — сказал собеседник агентства.

В ККС подтвердили РИА Новости, что досрочно прекратили полномочия председателя Истринского городского суда Путынец, но оставили ее в должности судьи этого суда.

Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Тогда же был наложен арест на квартиру и два машиноместа на Патриарших прудах, квартиру в клубном доме «Тургенев» на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум-парк» на Новорижском шоссе.

Пресненский суд Москвы 20 февраля отказался снять арест с имущества и приостановил производство по иску, пока не будет установлен правопреемник со стороны Алии Галицкой.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше