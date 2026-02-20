Председатель Истринского суда ушла с должности после ситуации с Галицкой

Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Тогда же был наложен арест на квартиру и два машиноместа на Патриарших прудах, квартиру в клубном доме «Тургенев» на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум-парк» на Новорижском шоссе.