Около 60 пожарных машин выстроились в шеренгу на Дворцовой площади перед главой МЧС

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в Северную столицу, чтобы вручить сертификаты и ключи от новой техники петербургским пожарным. Всего передали 57 единиц техники.
На Дворцовой площади выстроились пожарные машины, оснащённые цистернами и автолестницами. Также здесь присутствуют специализированные автомобили, включая машины газодымозащитной службы, средства связи и освещения, техника для пенного тушения и водозащитные машины. Кроме того, здесь можно увидеть судно на воздушной подушке и аэролодку.
Журналист передает, что среди представленных машин можно выделить уникальный автомобиль водозащитного исполнения, который в России представлен в единственном экземпляре. Также были показаны автолестницы и судно на воздушной подушке, предназначенные для поисково-спасательных операций. Рядом с судном находилась аэролодка, которая выглядела более габаритной. Обе эти машины способны передвигаться как по льду, так и по воде, но первая будет прыгать, а вторая — скользить.