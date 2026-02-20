Ричмонд
Около 60 пожарных машин выстроились в шеренгу на Дворцовой площади перед главой МЧС

На Дворцовой площади в Петербурге сегодня можно было заметить множество пожарных машин. Журналист «МК в Питере» Анна Иванова передает, что на месте состоялось вручение новых образцов пожарно-спасательной техники.

38

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в Северную столицу, чтобы вручить сертификаты и ключи от новой техники петербургским пожарным. Всего передали 57 единиц техники.

На Дворцовой площади выстроились пожарные машины, оснащённые цистернами и автолестницами. Также здесь присутствуют специализированные автомобили, включая машины газодымозащитной службы, средства связи и освещения, техника для пенного тушения и водозащитные машины. Кроме того, здесь можно увидеть судно на воздушной подушке и аэролодку.

Журналист передает, что среди представленных машин можно выделить уникальный автомобиль водозащитного исполнения, который в России представлен в единственном экземпляре. Также были показаны автолестницы и судно на воздушной подушке, предназначенные для поисково-спасательных операций. Рядом с судном находилась аэролодка, которая выглядела более габаритной. Обе эти машины способны передвигаться как по льду, так и по воде, но первая будет прыгать, а вторая — скользить.