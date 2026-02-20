Около 60 пожарных машин выстроились в шеренгу на Дворцовой площади перед главой МЧС

Журналист передает, что среди представленных машин можно выделить уникальный автомобиль водозащитного исполнения, который в России представлен в единственном экземпляре. Также были показаны автолестницы и судно на воздушной подушке, предназначенные для поисково-спасательных операций. Рядом с судном находилась аэролодка, которая выглядела более габаритной. Обе эти машины способны передвигаться как по льду, так и по воде, но первая будет прыгать, а вторая — скользить.